Mirellalla on takanaan suuren läpimurron vuosi, ja ensi vuonna tiedossa on sekä ylioppilaskirjoitukset että valtava määrä keikkoja.

Poptähti Mirellan ensimmäinen artistivuosi huipentui peräti kuuteen Emma-ehdokkuuteen, joka on enemmän kuin kenelläkään muulla tämän vuoden ehdokkalla. 19-vuotias laulaja on ehdolla Emma-palkintokategorioissa Vuoden Artisti, Vuoden Albumi, Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Pop ja Vuoden Kotimainen Artisti/yhtye (yleisöäänestys).

Mirella kertoi Emma-ehdokkaiden lehdistötilaisuudessa torstaina 12. joulukuuta MTV Uutisille, että hänen fiiliksensä ehdokkuuksista on uskomaton ja häkeltynyt.

– Ihan älytöntä. Iso kiitos. En olisi vuosi sitten ikimaailmassa ajatellut, että näin pääsee käymään, hän sanoi.

Mirella kahmi eniten Emma-ehdokkuuksia.

19-vuotias laulaja arvelee suosionsa salaisuuden olevan se, että hän on aito, rehellinen oma itsensä.

– Se on saattanut auttaa menestykseen ja antaa siihen pientä potkua. Minä ainakin tykkään siitä, jos oma idolini, kaverini tai ihan kuka tahansa on oma itsensä. Se on ihanaa.

Mirellan mukaan hänen elämänsä on nyt huomattavasti kiireisempää kuin se vuosi sitten oli. Kiire onkin yksi suurimmista läpimurtovuoden aikana tapahtuneista muutoksista Mirellan elämässä. Vastikään esikoisalbuminsa julkaisseella laulajalla on riittänyt keikkoja.

Nyt laulajalla on myös jäljellä paljon vähemmän lukio-opintoja kuin vielä vuosi sitten.

– Koulu on kohta suoritettu. Keväällä on enää kirjoitukset ja sitten toivottavasti lakki päässä.

Mirella lähtee tammikuussa 32 keikkaa kattavalle albumikiertueelle, joka kestää huhtikuun loppuun saakka. Alkuvuoden kiertueen aikana laulajalla on edessään myös ylioppilaskirjoitukset, ja kesäkuussa hän puolestaan aloittaa liki 40:n keikan kesäkiertueensa.

Mirellan mukaan omasta itsestä huolen pitäminen kiireen keskellä hieman jäänyt.

– Aloitin kyllä taas terapian ja pääsen koko ajan juttelemaan perheeni ja tiimini kanssa asioista, jotka painavat mieltä. Mutta kyllä se (itsestä huolehtiminen) on vähän jäänyt kakkoseksi. Olen sanonut, että minun pitäisi nyt ottaa itseäni niskasta kiinni, saada unirytmit kuntoon, syödä kunnolla ja liikkua. Se vie jo pitkälle jaksamisen kanssa, hän sanoi.

– Mutta pakko myöntää, että tällä hetkellä väsyttää aika paljon. Minulla oli Vaasassa keikka ja tulin tänään tänne suoraan Tampereelta. Mutta kyllä tämä tästä, hän jatkoi.