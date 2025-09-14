Mira Luoti jakoi koskettavan tarinansa TTK-lähetyksessä.

Tänä sunnuntaina Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilaat avaavat sydämensä ja kertovat oman tärkeän tarinansa Oma tarina -jakson merkeissä. Illan päätteeksi ensimmäinen tähtipari joutuu jättämään kilpailun.

Mira Luodin tarina liittyy hänen poikaansa Urhoon. Urhon sydän pysähtyi 13 minuutiksi pojan ollessa vasta kolmen kuukauden ikäinen.

– Olin jo soittanut monta kertaa lastenklinikalle, että mitä minä teen, vauvani ei selkeästi voi hyvin. Oli helteet ja muuta, niin he epäilivät, että pitää vain juottaa, Luoti muistelee jaksossa.

Luoti kertoo, ettei antanut periksi, vaan lähti viemään poikaansa sairaalaan.

– Kun pääsimme sinne, niin se sydän pysähtyi heti. Se oli jo pitkälti yli kymmenen minuuttia pysähtyneenä, ja ehdin käydä kaiken sen läpi, että minulla ei ole enää lasta. Se oli tosi pelottavaa.

Urho saatiin elvytettyä, mutta hänen sydämensä pysähtyi vielä pari kertaa uudelleen.

– Mutta sitten saimme jo nopeammin kiinni siitä, että mikä siellä on vialla, Luoti kertoo.

– Saattaa kuulostaa ja onkin kauhea juttu, mutta koska hän on elossa ja voi hyvin, niin tämä on elämäni paras ja kaunein asia. Saan joka päivän viettää lapseni kanssa, ja seurata, miten hän nauttii jalkapallosta. Hän on aivan hurmaava käkkäräpäinen pikku poika. Elämässä on tapahtunut kaikenlaista, mutta tässä tarinassa rakkaus voittaa 6-0, hän jatkaa.