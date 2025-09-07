TTK:n miespari vaihteli rooleja tanssiesityksen aikana – näin TTK-tuomarit suhtautuivat

Mikko Silvennoinen ja Matti Puro ovat TTK:n ensimmäinen miespari. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Uudet tähtioppilaat opettajineen pääsivät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla. 

Tanssinsa ensi kertaa esittivät myös viisuselostaja Mikko Silvennoinen ja tähtiopettaja Matti Puro, joiden ensimmäinen TTK-tanssi oli tango. He tanssivat taustamusiikkinaan Tanghetton kappale Gallo Ciego. 

Pari vaihteli viejän ja seuraajan roolia tanssin aikana. 

– Viejän ja seuraajan roolin vaihtelu oli mielenkiintoista. Jatkoa ajatellen sitä asennon laajuutta joutuu todellakin miettimään, ja sinä joudut miettimään sitä tuplasti, oletkos sitä miettinyt, Helena Ahti Hallberg sanoi Mikko Silvennoiselle ja viittasi viejän ja seuraajan rooliin vaihtelmiseen.

– Pysyitte hienosti valitussa teemassa, Jukka Haapalainen sanoi. 

– Kyllä tässä tangon totisuutta tavoiteltiin ja välillä siihen osuttiinkin, Jorma Uotinen sanoi. 

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

