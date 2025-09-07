Minna Kuukka hämmästyi TTK-parketilla: "En ikinä, ikinä, ikinä, milloinkaan olisi kuvitellut"

Julkaistu 07.09.2025 22:34
Aino Haili
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Minna Kuukka ja Mikko Ahti aloittivat TTK-urakkansa jivella.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsivät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla. 

Illan neljäntenä parina tanssilattialla irti pääsivät radiojuontaja Minna Kuukka ja tähtiopettaja Mikko Ahti. Heidän tanssinaan oli jive, jonka taustakappaleena kuultiin Nina Simonen kappale My Baby Just Cares For Me.

Tanssin myötä Mikko Ahti teki paluun TTK-parketille ensi kertaa vuoden 2018. 

– Tuntuu mukavalta olla täällä, Ahti tunnelmoi tanssin päätteeksi juontaja Vappu Pimiälle

Myös Kuukka tunnelmoi, mutta parin ensimmäistä tanssia. 

– En ikinä, ikinä, ikinä milloinkaan olisi kuvitellut, että näin käy, Kuukka hehkutti viitaten siihen, että lähti mukaan TTK:hon. 

Tuomaristo kertoi myös olevansa mielissään Kuukan osallistumisesta ohjelmaan. 

– Hyvin meni, onneksi tulit tänne ja olet täällä meidän kanssa, Jukka Haapalainen kehui. 

– Astutte samalla tavalla, välissänne on harmonia, kuuntelette ja katsotte toisianne aivan ihanasti, tuomari jatkoi. 

Haapalainen neuvoi, että kun tanssin askeleet menevät oikeassa ajoituksessa, syntyy tanssin ilme siitä, kun keho alkaa myös tekemään omaa rytmiä. 

– Tässä on suurta säteilevää lavakarismaa meidän edessä. 

Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen jatkoivat samalla linjalla. 

– Koherentti kokonaisuus, uskollinen valitulle tyylille, kävelytyylille, Uotinen totesi. 

Pisteitä pari sai tuomaristolta yhteensä 15.

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

