Teemu Hartikaista, Sakari Mannista ja Sami Vatasta ei olla hetkeen nähty Leijonissa.

Kyseinen kolmikko oli isosti esillä keväällä 2022, kun Suomi voitti Kiinassa olympiakultaa ja Tampereella maailmanmestaruuden. Hartikainen, Manninen ja Vatanen kuuluivat noissa turnauksissa Leijonien ehdottomaan tähtiosastoon.

Viime aikoina he ovat olleet enemmänkin… Euroopassa pelaavia tähtiä.

Kolmikosta Manninen ja Hartikainen olivat mukana vielä Tampereen toisissa MM-kotikisoissa keväällä 2023. Vatanen jäi kyseisestä turnauksesta sivuun loukkaantumisen takia.

Viime kaudella kukaan heistä ei pelannut yhden yhtään A-maaottelua. Eikä heitä ole valittu myöskään syksyn maajoukkuetapahtumiin eli marraskuussa pelattuun Karjala-turnaukseen tai ensi viikolla pelattavaan Sveitsin EHT-turnaukseen.

Missä Hartikaisen, Mannisen ja Vatasen suhteen mennään, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen?

– Olemme käyneet keskusteluja, Pennanen sanoo MTV Urheilulle.

– Geneve (kolmikon seura) pelaa paljon ja Hartikaisella oli pientä vammaa tuossa tovi sitten. Olemme jutelleet kaikkien, myös (Markus) Granlundin kanssa. MM-kisat kiinnostavat kaikkia. Osalla heistä on ollut halua tulla myös EHT:lle, mutta se ei ole vielä sopinut tähän kohtaan.

– Uskon, että joku heistä on helmikuussa Ruotsissa mukana. Pitää katsoa silloin tilannetta tarkemmin, Pennanen avaa mystisyyden verhoa.

Kyseisten pelaajien kohdalla voi puhua myös siitä, että tarvitseeko heidän antaa näyttöjä EHT-turnauksissa?

– Vatanen varmaan kuuluu noihin (statukseltaan). Kyllä me kaikki tiedämme, että millainen pelaaja hän on. Kuuluvatko Manninen, Hartikainen ja Granlund tuohon kastiin? Ehkä, mutta kyllä heidän suunnallaan on ollut halua tulla maajoukkueen matkaan. Eivät he ainakaan itse ajattele noin, Pennanen toteaa, viitaten ”tähtistatukseen”.

Pennanen väläyttelee myös toisella porkkanalla.

– Pitää muistaa, että osaa heistä voi teoriassa koskea myös ensi vuoden olympialaiset. Se on varmasti motivaatiolähde, Pennanen muistuttaa.

Pennasen luettelemista nimistä Hartikainen on nakuttanut alkukauden 19 ottelussa tehot 12+13=25. Manninen on pistänyt vielä paremmaksi (23 ottelua, 10+18=28), perässään Granlund (17 ottelua, 13+13=26). Vatasella alkukauden tehot ovat 3+8=11 (20 ottelua).

Leijonien Sveitsin EHT-turnausjoukkue löytyy täältä.