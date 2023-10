18-vuotias NHL-lupaus kolkutteli jo Leijonien portteja – Jukka Jaloselta kovat kehut

Ässät-hyökkääjä Hämeenaho matkaa ensi viikolla Nuorten Leijonien eli Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen kanssa Tshekkeihin, missä ohjelmassa on viiden maan turnaus.

Koska kyseessä on viimeinen valmistava tapahtuma ennen vuodenvaihteen MM-kisoja, oli luonnollista, että Hämeenaho on Nuorten Leijonien kelkassa mukana.

Ilmoilla oli kuitenkin sauma sille, että NHL-seura New Jersey Devilsin varaama (2023, toinen kierros, #58) Hämeenaho olisi voitu nimetä myös Suomen Karjala-turnausjoukkueeseen.

– Hämeenaho on todella hyvä pelaaja ja hän voisi ihan hyvin olla mukana jossain meidän tämän kauden EHT-turnauksessa, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen myöntää MTV Urheilulle.

– Tiedämme, että kuinka hyvästä pelaajasta on kyse, mutta nyt hän on automaattisesti alle 20-vuotiaiden mukana, koska heillä on MM-kisat edessään. Ainoa poikkeus, minkä olemme tuolla saralla tehneet, oli silloin, kun Miro (Heiskanen) ja Eeli (Tolvanen) olivat Karjala-turnauksessa mukana. Silloin poikkeus tuli siitä, että kyseessä oli olympiavuosi. Jos tuollainen tapaus olisi ollut nyt käsillä, niin olisimme varmaan miettineet asioita vähän eri tavalla, Leijonien GM Jere Lehtinen sanoo Hämeenahoon liittyen.