Niina Lahtinen aavisti putoavansa TTK-kisasta: "Se helpotti"

Pari saapui heti suoran lähetyksen päätyttyä MTV Uutisten haastatteluun. He eivät jääneet surkuttelemaan kisasta putoamista.

– Kaikilla se päättyy jossain vaiheessa, ja tässä olisi enää ollut kolme viikkoa. Täytyy sanoa, että kyllä me pitkälle minun mielestäni päästiin. Kuten sanoin, että noiden tanssijoiden taitotaso on niin huikea – he ovat niin taitavia ja ihania ja hyviä. Minusta oli meidän aika lähteä, Lahtinen sanoi.