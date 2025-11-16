Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta pudonneet kristiina Mäkelä ja Sami Helenius summasivat taipaleensa kisassa.

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan 11. lähetyksen päätteeksi jälleen yksi pari joutui jättämään parketit.

Finaalin kynnyksellä kisan joutuivat jättämään Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius. Pudonneen parin ensitunnelmat nähtiin suorana lähetyksenä MTV Katsomosta.

Mäkelä kuvaili tunnelmiaan ankeiksi.

– Tottakai toiveet oli finaaliin. Mutta me vähän tiedettiin, että meillä tulee olemaan aika haastava viikko, kun kaksi lattaria ja ne ei ole niitä vahvuuksia. Sitten kävi se pahin mahdollinen. Että vähän mokaat ekassa, hän kertaa.