Radiojuontaja Minna Kuukka ja Mikko Ahti saivat kehuja tangostaan.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman seitsemännessä jaksossa radiojuontaja Minna Kuukka ja Mikko Ahti tanssivat tangon. Tanssiparin kappaleena oli Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla (Kauan sitten).

Esitys vakuutti tuomariston Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen.

– Tässä oli enemmän vauhtia, kuin missään muussa teidän tanssissa, Haapalainen julisti.

Hän mainitsi myös kahdesta rytmistä putoamisesta.

– Ollaan oltu täällä vähän rytmipoliiseja, joten tästä täytyy mainita, Haapalainen lisäsi.

Ahti-Hallberg huomasi Ahdin lisänneen tanssien koreografian vaatimustasoa.

– Se kertoo, että sinulle on tullut lisäkykyä omaksua, taitoa ja kehitystä. Ehdottomasti paras, mitä ollaan tämän kauden aikana sinulta nähty. Siellä oli toki jalkatekniikan ja asennon osalta haasteita. Haasteista huolimatta tämä oli upea aloitus illalle, hän kehui Kuukkaa.

Pari sai yhteensä 19 pistettä.