Ministerit Lintilä ja Vanhanen eivät lämpene Merkelin ehdotukselle hiihtokeskusten koronasulusta: "Olisi lopullinen niitti"

– En laittaisi hiihtokeskuksia kiinni. Ymmärrän, että after ski -paikat laitetaan kiinni. Jos ajatellaan, että yritämme kompensoida ulkomaanmatkailua kotimaanmatkailulla Lappiin, tuo (hiihtokeskusten sulkeminen) olisi lopullinen niitti, Lintilä sanoo.

Samoilla linjoilla on valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.). Hän sanoo, että hiihtokeskuksissa on murtomaalatuja, eikä sinne varmasti tulla laittamaan puomeja.

– Ihmisillä on paljon loma-asuntoja siellä. Olen ministeri Lintilän kanssa samaa mieltä siitä, että nämä after ski -paikat ovat eri juttu kuin itse se toiminta, Vanhanen sanoo.

Merkel sanoi Saksan liittopäivien edustajille, että hiihtokauden lähestyessä tavoitteena on saada aikaan koko Euroopan laajuinen sopimus siitä, tulisiko hiihtokeskukset sulkea.

Lintilä muistuttaa, että jokaisella suomalaisella on oikeus tulla Suomeen ja on jokaisen itse harkittavissa, kannattaako se. Jos Suomeen aikoo jouluksi tulla, Lintilän mukaan on noudatettava erityistä varovaisuutta eli pidettävä etäisyyttä ja huolehdittava hygieniasta.