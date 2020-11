Kiuru Ylellä: Suomi saa koronarokotetta ensimmäisten joukossa – ilman sitä epidemian tukahduttaminen on mahdotonta

– Koko kansan halukkaiden rokottaminen on pitkä projekti, ja siihenkin täytyy osata varautua, ministeri Kiuru sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Kiuru sanoo, että "jos rokotteet lähtevät lentoon", Suomi on Euroopassa ensimmäisten joukossa niitä saamassa. Hänen mukaansa pitää olla kuitenkin järkeä siinä, minkälaisia riskejä Suomi on valmis ottamaan.

"Jos Suomi saisi tilanteensa haltuun, rajojen yli tulisi jälleen koronaa"

– Me tukahdutamme tätä epidemiaa nimenomaan niin, että me nitistämme tartuntaryppäät, mitkä ovat kentällä. Näiden tartuntaryppäiden tukahduttaminen on nimenomaan sitä epidemian hallintaa, Kiuru sanoi.