Ministeriöpomo: Suomen rajalle ei voisi muodostua samanlaista kriisiä kuin Kreikassa – "Tilanne ei tulisi meillä kysymykseen"

Rajaloukkaukset ja yhteenotot ovat jatkuneet Turkin ja Kreikan rajalla jo useita päiviä ja poliisi on joutunut taltuttamaan maahanyrittäjiä muun muassa kyynelkaasulla.

– No mä sanoisin, että Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja tietysti omaan lainsäädäntöönsä ja sen perusteella tilanne ei tulisi meillä kysymykseen, hän sanoo.

– Hallitus on tästä asiasta myöskin keskustellut ja me pitäydymme näissä sopimusvelvoitteissamme. Pyrimme huolehtimaan siitä, että niitä noudatetaan, mutta että me pystymme myös vastaamaan tällaiseen tilanteeseen, hän sanoo.