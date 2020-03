Voisiko Suomi keskeyttää turvapaikkakäsittelyn, jos maahanmuuttopaine kasvaisi rajalla Kreikan tapaan? Sisäministeri Ohisalon mukaan hallituksen kanta on selvä

Politiikan toimittajien tilaisuudessa perjantaina vieraillut Ohisalo sanoi pitkän kiertelyn jälkeen, että Kreikan pitäisi ottaa turvapaikkahakemukset vastaan. Kreikka on ilmoittanut, että se ei ota kuukauteen vastaan hakemuksia laittomasti rajan ylittäneiltä, mitä on arvosteltu kansainvälisen oikeuden vastaiseksi. Tilanne Turkin ja Kreikan rajalla on poikkeuksellinen, koska Turkin kerrotaan aktiivisesti ohjanneen turvapaikanhakijoita rajalle.

– Kun me katsomme kansainvälisiä velvoitteita, totta kai turvapaikkahakemukset pitäisi ottaa käsittelyyn. Jos Kreikka ei tässä nyt pysty toimimaan kansainvälisten velvoitteiden mukaan, meidän tehtävämme on tukea Kreikkaa myös tässä vaikeassa tilanteessa, jotta he pystyisivät paremmin toimimaan viranomaisyhteistyöllä, Ohisalo sanoi.

Suomella on tällä hetkellä 14 Rajavartiolaitoksen virkamiestä Frontexin yhteisoperaatiossa Kreikassa ja lisää saatetaan lähettää. Suomi on myös varautunut osallistumaan nopeaan rajainterventioon, johon Frontex on pyytänyt osallistujia.

Suomalaiset voivat ottaa kiinni rajan ylittäjiä

Kaikki suomalaisviranomaiset, jotka lähetetään Kreikan tueksi joko Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin, Europolin tai EU:n turvapaikka-asioiden tukiviraston Eason kautta, noudattavat Ohisalon mukaan toiminnassaan lakia ja kansainvälistä oikeutta. Jos suomalaiset rajavartijat havaitsevat Kreikassa laittomuuksia, he ovat Ohisalon mukaan velvollisia raportoimaan niistä Frontexille.

– Suomen viranomaiset ja Frontex toimivat lakien puitteissa. Jos siellä havaitaan lakien rikkomuksia, niin niistä Frontex ja kaikki muut toimijat ovat velvollisia raportoimaan, Ohisalo sanoi.

Tarvittaessa Frontexin pääjohtaja päättää hänen mukaansa Kreikka-operaation keskeyttämisestä.

– Meidän tehtävämme on auttaa Kreikkaa selviämään kansainvälisistä velvoitteistaan. Nyt he eivät ole niistä selvinneet, Ohisalo sanoi.

Viime kädessä kysymyksenä on, mitä suomalaiset rajaviranomaiset Kreikassa tekevät, jos heidän tehtävänään on auttaa maata, mutta rikkomatta lakia. Ohisalon mukaan suomalaiset rajavartijat voivat olla mukana tekemässä perusviranomaistoimintaa, kuten myös Suomessa.

– Rajavartijoiden tehtävänä on ottaa kiinni ihmiset, jotka potentiaalisesti laittomasti tekevät ylityksen rajalla.

Rajavartijoiden tehtävänä on ohjata nämä ihmiset seuraavaan viranomaisprosessiin.

Vaihtoehtoina ovat käännytysprosessi tai turvapaikan hakeminen. Suomalaiset viranomaiset eivät hänen mukaansa voisi olla käyttämässä esimerkiksi kumiluoteja siviilejä vastaan.

Voisiko Suomi ottaa vastaavat keinot käyttöön, jos itärajalle tulisi merkittävä maahanmuuttopaine, eli keskeyttää turvapaikkahakemusten käsittelyn?

Ohisalon mukaan Suomen hallituksen kanta on selvä. Suomi toimii kansainvälisen oikeuden ja EU-oikeuden puitteissa.