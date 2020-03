Eeva Lehtimäen kommentti: Kreikka polttelee sisäministeri Ohisalon näpeissä – todellisuus ja toiveet eivät kohtaa Suomen linjassa

Kreikasta on tullut kova piina vihreälle sisäministerille Maria Ohisalolle. Eilen oppositio yritti saada eduskunnan kyselytunnilta hallitukselta ja erityisesti Ohisalolta selkeää vastausta minkälaisessa Kreikka-operaatiossa Suomi on mukana. Tänään asiaa tivattiin uudelleen Politiikan toimittajien lounastilaisuudessa.

Kreikan hallitus on päättänyt olla ottamatta vastaan turvapaikkahakemuksia kuukauteen. Tämä on vastoin kansainvälistä pakolaissopimusta.

Suomi on mukana EU-rintamassa

Suomi on mukana yhteisessä EU-linjassa, jossa raja on nyt kiinni. Piste.

Rajan ylipäässeet viedään saman tien takaisin Turkin puolelle, ainakin toistaiseksi ilman turvapaikkakäsittelyä. Tämä on tilanne ja tälle EU on antanut hiljaisen siunauksensa, vaikka julkilausumissa puhutaan ylevästi kansainvälisten sopimusten ja oikeuksien noudattamisesta.

Ulkopoliittisen johdon ulostuloissa erilaista viestiä

Voiko kansainvälisiä sopimuksia nyt noudattaa, vaikka niin toivotaan?

Tässä Ohisalo on oikeassa että näin kuuluisi tehdä. Nyt todellisuus on jotain aivan muuta ja se pitäisi uskaltaa sanoa rehellisesti. Vaikka se on vastoin omaa ja edustamansa puolueen arvopohjaa. Että näillä mennään. Kansainvälinen politiikka on usein raadollista.