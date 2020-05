Ministeriö: Kirurgisten suu-nenäsuojaimien riittävyys nyt hyvä – suojavaatteita sen sijaan vain välttävästi

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on kohtalainen, mutta suojavaatteiden tilanne välttävä. Kaksi viikkoa sitten suojavaatteiden tilanne oli heikko. Suojakäsineiden tilanne on yhä hyvä, kuten myös kaksi viikkoa sitten. Suojavisiirien riittävyystilanne on erinomainen, arvioi ministeriö.