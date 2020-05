Suu- nenäsuojaimien päivittäinen tarve terveydenhuollossa on satoja tuhansia kappaleita – Tällaisiä suojavarusteita UPM auttaa hankkimaan Suomeen

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan suu-nenäsuojainten ja hengityksensuojainten varastotilanne on kohtalainen. Sen sijaan suojatakkien ja -essujen saatavuus on heikko.

UPM auttaa suojainten hankinnassa

Koronapandemian takia tarvittavilla suojavarusteilla on nyt kova kysyntä. Tarvikkeiden valmistus sijaitsee pääasiassa Kiinassa, joten suuria määriä suojavarusteita on tilattava sieltä.

UPM on hankkinut näytesuojaimet yli kymmeneltä esivalitulta toimittajalta, ja suojaimia on testattu VTT:llä. Kaikki testatut tuotteet ovat olleet vaatimukset täyttäviä kirurgisia suu-nenäsuojaimia.

Hankintaprosessi on noudattanut UPM:n hankintakäytäntöjä. Ottaen huomioon olosuhteet markkinoilla, UPM on pyrkinyt edistämään asiaa mahdollisimman ripeästi. UPM on toiminut yli 20 vuotta Kiinassa, missä yhtiöllä on erikoispaperitehdas ja tarralaminaattitehdas Changshussa.