Vuoden takainen töpeksintä on unohdettu: Tältä näyttää yksi salaisista Huoltovarmuuskeskuksen varastoista, joissa on yli miljardi suojavarustetta

– Vuosi sitten meillä oli reilut 3000 lavapaikkaa suojavarusteita, niin meillä on tällä hetkellä 50 000 lavapaikkaa suojavarusteita eli merkittävästi enemmän, hankintayksikön johtaja Mikko Matikkala esittelee.

Varastojen sijainnit ovat salaisia ja niitä on hajautettu eri puolille Suomea.

Suojavarusteiden määrän lisäksi myös valikoimaa on laajennettu käsittämään esimerkiksi kasvovisiirit. Tulevissa terveyskriiseissä Suomi pyrkii olemaan pitkälti omavarainen terveyshuollon varusteiden valmistamisen suhteen, keskus täsmentää.

Suojavarusteita on hankittu puolen vuoden tarve eli 1,25 miljardia kappaletta, mikä on tullut maksamaan 331 miljoonaa euroa. Hinta on peräti 40 prosenttia vähemmän kuin STM arvioi, sillä hinnat ovat romahtaneet viime vuodesta.