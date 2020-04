MTV Uutisten tiedot: Huoli suojavarusteiden riittävyydestä kaappasi hallituksen huomion yritystukineuvotteluissa – suojatakeista ja suojaessuista huutava pula

Hallitus sai tiedon suojatarvikkeiden tämänhetkisestä määrästä. Lähteen mukaan hallitukselta on puuttunut kokonaiskuva suojavarustetilanteesta, mm. tiedot kentältä. Tiedonsaannin ongelmaksi nostetaan sosiaali- ja terveysministeriö.

– Perjantaina tuli arvio. Tilanne on huolestuttava, lähde sanoo MTV:n uutisille.

2:06 Hallitus aikoo purkaa koronarajoituksia harkitusti asteittain. Katso uutisjuttu aiheesta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ohjasi tänään MTV:n haastattelupyynnön valmiusjohtaja Pekka Tulokkaalle STM:ssä. Tulokkaan mukaan suojavarusteita on alueella noin kahden viikon kulutusta vastaava määrä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tiettyjä tuotteita on varastossa pidempiaikaisempaankin käyttöön. Esimerkiksi kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia. Oleellista on, että tuotteiden osalta on jonkin verran alueellista vaihtelua, joten materiaalia täytyy tasata jonkin verran.

– Näkymä on ollut noin kaksi viikkoa eteenpäin kohtuullisen tarkka ja täytyy muistaa, että meidän kenttä hankkii suurimman osan materiaaleista itse ja hankinnat ovat kehittyneet ja on perustettu hankintarenkaita, Tulokas arvioi MTV uutisille.

Suojatakeista on kuitenkin huutava pula.

– Tällä hetkellä kertakäyttöisistä suojatakeista ja -essuista on suurin kysyntä. Tällä hetkellä valtion varastoissa ei ole jaettavissa suojatakkeja, Tulokas kertoo.

Hoitajat ovat kertoneet julkisuuteen jo jonkin aikaa, että suojatakkien puutetta on korvattu esimerkiksi sadetakeilla.

Kuntien suojavarustetilanteesta ei tarkkaa kuvaa

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi eilen Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että kotimaisen suojavarustetuotannon ohella Suomeen pitää saada omaa tuotantoa myös koronaviruksen diagnosoinnissa käytettäville testausvälineille.

Marinin mukaan hallitus on kuullut arvioita kotimaisen tuotannon tilanteesta ja kokonaisuudesta on pyydetty kattavampaa raporttia tämän viikon neuvotteluihin.

Hallitus on koolla ainakin keskiviikkona ja sunnuntaina tällä viikolla puimassa koronatilannetta, rajoitustoimien jatkoa tai asteittaista purkua.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Pääministeri on edellyttänyt, että hallitus saa käyttöönsä hyvin selkeän tilannekuvan, hallituksesta viestitään.

MTV:n haastattelema hallituslähde sanoo ymmärtävänsä Marinin huolen.

– Tee siinä sitten päätöksiä, jos hallitukselle ei saada tietoja ihan perusasioista. Ymmärrän pääministerin hermostumisen.

STM:n valmiusjohtaja Tulokas myöntää, että kuntien kohdalla hallituksen kokonaiskuva suovarustetilanteesta on hatara.

– Kuntien osalta aivan tarkkaa kuvaa ei ole.

Pääministeri kertoi eilen, että hänen käsityksensä mukaan suojavarusteiden tuotannon ongelmana on myös tuotteiden sertifiointi Suomessa. Kotimaisen tuotannon ohella on tärkeää, että tuotettuja suojavälineitä voidaan käyttää myös sairaalaolosuhteissa. Esimerkiksi Ranskassa sertifiointiin on kehitetty kansallinen malli.

HUS:n tilanne tällä hetkellä hyvä

HUS:n ja isojen yliopistosairaaloiden tilanne näyttää hyvältä tällä hetkellä. HUS Logistiikan toimialajohtaja Jyrki Putkosen mukaan suojavarustetilanne on tasaantunut ja saatavuus on keskimäärin jo parantunut alun tilanteesta selvästi.

– Useimpien suojainten kohdalla varusteita on useiksi viikoiksi ja lisää tulee koko ajan. Tällä hetkellä pulaa on valtakunnallisesti lähinnä suojatakeista, muiden tuotteiden osalta tilanne on parempi. Toki eri sairaanhoitopiireissä voi olla eroja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

HUS:n Putkosen mukaan myös suojatakkitilanne alkaa vielä tämän viikon kuluessa paranemaan. Tilaukset sujuvat paremmin kuin aiemmin.

– Suojavarustetilanne näyttää kansainvälisestikin olevan rauhoittumaan päin, Putkonen kertoo.

Vapaavuori: Kuntia ei ole kuunneltu

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) muistuttaa, että sairaanhoitopiirien tilanne on hallinnassa ja niiden kohdalla hallitus on todennäköisesti kartalla suojavarustetilanteesta. Vapaavuoren mukaan kuntien kanssa ei ole ollut toimivaa keskusteluyhteyttä. Niitä ei ole kuunneltu.

– Sairaaloihin ja terveyskeskuksiin eli kriittisiin pakkoihin riittää varusteita, mutta on tosi pitkä matka siihen, että kotihoidon asiakaskohtaamisissa tai hoivakodeissa olisi tarvittava määrä suojaimia. Helsingillä on käytettävissään viikoittain alle puolet siitä tarpeesta, mikä pitäisi olla suu- ja nenämaskeja, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuoren mukaan Helsingillä on myös varastoja, mutta hankalassa markkinatilanteessa niitä ei uskalleta käyttää loppuun.

Suojatakkien lisäksi myös suojaesiliinoista on pulaa, kertoo Juha Jolkkonen Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista.

– Suojavarusteiden riittävyyttä on vaikea arvioida yksiselitteisesti, koska se vaihtelee tuoteryhmäkohtaisesti ja eri aikoina. Tavaraa on joissakin tuoteryhmissä viikoiksi ja joissakin vain päiviksi. Koko maassa on pulaa esimerkiksi suojaesiliinoista, mikä näkyy myös meillä.

Elinkeinoelämä haluaa vauhdittaa suojavarustetuotantoa yksityiselle puolelle

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Elinkeinoelämän keskusliiton oma exit-ryhmä saa koronaraporttinsa valmiiksi huomenna. Sen jälkeen se lähtee tiedoksi maan hallitukselle ja asiasta on tarkoitus tiedottaa ylihuomenna.

Ryhmän puheenjohtajan, Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan 20 ison yrityksen yhteistyö on toiminut hyvin Huoltovarmuuskeskuksen kanssa terveydenhoidon suojavarusteiden maahantuonnissa.

EK on käynnistänyt myös erillisen ryhmän tekemään töitä nopealla aikataululla, jotta kotimainen suojavarustetuotanto saataisiin vauhtiin ja se auttaisi erityisesti yksityisen puolen tarpeita. Helanderin mukaan vain ulkomaiseen varustetuontiin ei voida luottaa.

EK on arvioinut, että mahdollisten rajoitusten purun jälkeen esimerkiksi suojamaskien tarve voi kasvaa reilusti.

– Nyt keskustelu on pyörinyt julkisen sektorin ja terveydenhuollon ympärillä. Jotta yhteiskunta voi irtaantua koronarajoituksista, täytyy kiinnittää enemmän huomiota myös esimerkiksi palvelujen, kauppojen ja joukkoliikenteen turvallisuuteen.

Helander arvioi, että terveydenhoidossa ja sosiaalitoimessa suojavarusteiden tarve on puolesta miljoonasta miljoonaan päivässä. Muualta saatujen kokemusten perusteella exit-vaiheessa suojavarusteiden tarve voi nousta 3,5 miljoonasta 5:een miljoonaan päivässä.

MTV uutisten haastatteleman toisen EK:n maskiasiantuntijan mukaan he eivät ole saaneet tietoa julkisen puolen suojavarusteiden kokonaistarpeesta.