Tilkittävää on lähes 8 miljoonaa.
STT:n tietojen mukaan hallitus on löytänyt noin 7,8 miljoonan euron säästöt, joilla korvataan aiemmin syksyllä perutut elokuva-alan leikkaukset.
Säästöt jakautuvat STT:n tietojen mukaan useisiin eri kohteisiin pienempinä summina.
Säästöistä kertoi ensin Helsingin Sanomat.
Lokakuussa tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) kertoi, että hallituksen aiemmin päättämät leikkaukset elokuva-alan tukiin oli peruttu.
Talvitie sanoi tuolloin, että budjettiriihessä sovittu 7,8 miljoonan euron yritystukileikkaus ei kohdistu taiteeseen ja kulttuuriin.