Ministeri Skinnari vastaa UPM-pomon kritiikkiin – uskoo, että Suomeen voidaan saada korvaavia työpaikkoja: "Hallitus on tehnyt paljon ja tulee tekemään paljon"

– Verotus on yksi osa kokonaiskilpailukykyä. Pitää muistaa, että osaaminen on se tekijä, jonka avulla voidaan uudistua ja innovoida uutta. Myös logistiikan merkitys yrityksille on suuri. Tämä hallitus on panostanut niin raideliikenteeseen kuin perusväylänpitoon ennennäkemättömällä tavalla, Skinnari sanoo.