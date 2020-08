SAK voisi laajentaa ansiosidonnaisen kaikille, mutta: "Se pitää miettiä niin, ettemme synnytä köyhyyttä – työttömyys on ihan riittävä ongelma sinällään"

MTV:n Uutisaamussa vierailleella Syvärisellä on pitkä tausta yhteiskunnallisissa tehtävissä. Hän kertoo toimineensa lähes 20 vuotta valtakunnanpolitiikassa Vasemmistoliiton päättävissä elimissä ja hän on myös entinen kansanedustaja. Myös kansalaisjärjestökokemusta löytyy kymmenen vuoden ajalta. Myös viestintää.

Toivoisi itsekästä isänmaallisuutta

– Suomalaisessa teollisuudessa kilpailukyky syntyy monesta muustakin asiasta kuin siitä, mikä on työn hinta. Se on vain yksi tekijä.

Työelämäköyhyyttä pitää ehkäistä

– Tehtävämme on huolehtia siitä, että on hyvät palkat ja on hyvät työehdot. Ettei syntyisi työelämäköyhyyttä, palkat ovat niin matalat, että ihmiset eivät tule niillä toimeen. Niin on aika monella alalla, esimerkiksi kunnat lomauttavat opettajia. Kuntapuolella on tulossa erilaisia vaikeuksia.