Ministeri Skinnari MTV Uutisille: Saimaan kanavan puukuljetukset yhä poikki, mutta neuvotteluissa hieman positiivista virettä

Ministeritasolla asiasta on kommunikoitu viimeksi viime viikolla. Skinnari keskusteli asiasta Venäjän teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturovin kanssa ensimmäistä kertaa jo lokakuussa.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että olen kollegani ministeri Manturovin kanssa käynyt keskusteluja tästä asiasta ja meillä on hieman positiivista virettä tällä hetkellä siihen, että ratkaisuja löytyisi, mutta on liian aikaista vielä vetää johtopäätöksiä tai puhua yksityiskohdista, Skinnari kertoo.