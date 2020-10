Työministeri kehottaa irtisanottuja kehittämään itseään – uskoo yhä hallituksen työllisyystavoitteeseen: "Tämä ei ikuisesti kestä"

– Se on vihreää siirtymää uuteen teknologiaan ja digitalisaation tukemista. Ne ovat työpaikkoja, jotka ovat syntymässä sen kautta, että meillä on paljon osaamista. Kaikki se kyky ja potentiaali, jota meillä on, on saatava käyttöön. Saamme EU:lta siihen rahoitustukea ja sitten satsaamme itse, Haatainen sanoo.