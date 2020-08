Sanna Marin näpäytti UPM:ää Kaipolan tehtaan tilanteesta: "Vähimmäisvaatimus olisi kutsua lomautetut takaisin töihin"

– Toivomme yhteiskuntavastuuta UPM:ltä tässä tilanteessa, Tälläkin hetkellä ihmisiä on lomautettuna. Vähimmäisvaatimus olisi, että lomautetut ihmiset kutsuttaiisn töihin takaisin. He ovat kohdaneet henkilökohtaisen kriisin. On tärkeää, että voidaan jakaa tuntoja työyhteisön kanssa ja olisi mahdollisuus vertaistukeen, Marin sanoi.