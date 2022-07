Aki Lindén MTV Uutisille: Koronan poistamisesta yleisvaarallisten tautien listalta on keskusteltava

Lindén: "Täytyy katsoa syksyn epidemiatilanne"

– On tällainen asetus, jossa meillä on kaksi eri ryhmää, meillä on yleisvaaralliset tartuntataudit ja ilmoitusvelvolliset tartuntataudit. Korona on nyt siinä yleisvaarallisten joukossa, Lindén sanoo.