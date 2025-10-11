Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on kertonut julkisuudessa toimineensa oman äitinsä omaishoitajana viisitoista vuotta vuodesta 2004 alkaen.
Juuso vastasi MTV:n Uutisextrassa kysymykseen siitä, onko omaishoitajan vai ministerin työ raskaampi.
– Ministerinä olo, vastaa Juuso epäroimättä.
– Syyt varmaan selviävät, kun luemme lehtiä ja katsomme, mitä kyselytunnilla keskustellaan, perustelee Juuso.
Juuso sanoo ministerin aikataulun olevan hyvin haastava.
– Kalenteri on aamusta iltaan ihan täynnä, sanoo Kaisa Juuso MTV Uutisille.