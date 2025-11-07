Kymmenet lappilaiset ovat osoittaneet Eduskuntatalolla mieltään alueensa terveyspalvelujen puolesta. Osallistujat vaativat etenkin, että Länsi-Pohjan sairaalan erikoissairaanhoito turvataan.
Viitisenkymmentä merilappilaista osoitti tänään mieltään alueen terveyspalveluiden puolesta Eduskuntatalon edessä. He puolustivat erityisesti Kemissä sijaitsevaa Länsi-Pohjan sairaalaa, jossa erikoissairaanhoito on uhattuna.
Lapin hyvinvointialue on joutunut arviointimenettelyyn, ja arviointiryhmä on esittänyt, että sairaalan toiminta muutettaisiin vastaamaan lähinnä perusterveydenhuollon tarpeita.
Mielenosoittajat vaativat, että sairaalan nykyiset palvelut turvataan. He sanoivat, että sairaalan sulkeminen johtaisi pitkiin potilaskuljetuksiin ja vaarantaisi asukkaiden turvallisuuden. Esiin nostettiin se, että alueella sijaitsee paljon teollisuutta, johon liittyy erilaisia onnettomuusriskejä.
Puheenvuoroissa huomautettiin, etteivät he puolusta ainoastaan omaa aluettaan vaan koko Suomea, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon talousvaikeudet koskevat monia muitakin hyvinvointialueita.
Mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva kemiläinen kaupungin- ja aluevaltuutettu Sari Ekorre (vas.) sanoi, että tärkeintä olisi nyt saada lisää aikaa alijäämän korjaamiseen, jotta palvelut voidaan turvata.
– Meillä on suuri hätä tällä hetkellä Lapissa, Ekorre sanoi.
Hallitusta vaadittiin vastuuseen
Puheenvuoroissa vaadittiin hallitusta kantamaan vastuunsa tilanteesta. Paikalle oli kutsuttu pääministeri (kok.), valtiovarainministeri (ps.), sosiaali- ja terveysministeri (ps.) sekä kunta- ja alueministeri (kok.). Paikalle odotettiin erityisesti torniolaista Juusoa, jolle huudettiin "Kaisa tuu ikkunaan, täällä huutaa kansa!" -huutoa.