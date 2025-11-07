Puheenvuoroissa vaadittiin hallitusta kantamaan vastuunsa tilanteesta. Paikalle oli kutsuttu pääministeri (kok.), valtiovarainministeri (ps.), sosiaali- ja terveysministeri (ps.) sekä kunta- ja alueministeri (kok.). Paikalle odotettiin erityisesti torniolaista Juusoa, jolle huudettiin "Kaisa tuu ikkunaan, täällä huutaa kansa!" -huutoa.

Mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva kemiläinen kaupungin- ja aluevaltuutettu Sari Ekorre (vas.) sanoi, että tärkeintä olisi nyt saada lisää aikaa alijäämän korjaamiseen, jotta palvelut voidaan turvata.

Puheenvuoroissa huomautettiin, etteivät he puolusta ainoastaan omaa aluettaan vaan koko Suomea, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon talousvaikeudet koskevat monia muitakin hyvinvointialueita.

Mielenosoittajat vaativat, että sairaalan nykyiset palvelut turvataan. He sanoivat, että sairaalan sulkeminen johtaisi pitkiin potilaskuljetuksiin ja vaarantaisi asukkaiden turvallisuuden. Esiin nostettiin se, että alueella sijaitsee paljon teollisuutta, johon liittyy erilaisia onnettomuusriskejä.

Juuso on saanut paljon kritiikkiä kotiseutunsa palveluiden kaavailluista heikennyksistä. Pari viikkoa sitten ministerin vierailusta Meri-Lapissa nousi kohu, kun Juuso puolusti yleisötilaisuudessa kovasanaisesti itseään ja arvosteli paikalla olleita äänestäjiä hänen haukkumisestaan.

Juuso ei tullut mielenosoitukseen paikalle kuten ei kukaan muukaan ministereistä. Juuso oli kuitenkin kutsunut muutaman tapahtuman vastuuihmisen lyhyeen tapaamiseen sosiaali- ja terveysministeriöön mielenosoituksen jälkeen.

Lapin Kansan mukaan Juuso oli tapaamisessa sanonut, että hyvinvointialueiden rahoituslakia on tarpeen muuttaa. Hän oli todennut, että hallitus selvittää hyvinvointialueiden tilannetta ja yrittää ehtiä korjata sitä.

Perussuomalaisten riveistä kritiikkiä Juusolle

Paikalla mielenosoituksessa oli paitsi paikallispoliitikkoja myös esimerkiksi alueen lääkäreitä. He nostivat esiin huolen siitä, saadaanko Meri-Lappiin jatkossa rekrytoitua lääkäreitä perusterveydenhuoltoon, jos erikoissairaanhoito häviää. Tällä hetkellä lääkäreiden rekrytointitilanteen kerrottiin olevan alueella hyvä.

– Uskon, että jos olisi lyönyt nyrkin pöytään, niin olisi voinut ehkä tehdä jotakin eri lailla.

Ylätalo huomautti, että tie Kemistä toiseen sairaalakaupunkiin Rovaniemelle on vaarallinen, sillä se on esimerkiksi talvella liukas ja siellä liikkuu poroja ja hirviä. Hän ennakoi, että jos Länsi-Pohjan sairaalan erikoissairaanhoito lakkautetaan, potilaat matkustavat jatkossa sairaalaan Ouluun. Yksi syy on Ylätalon mukaan myös se, että talvella Rovaniemen sairaalaa kuormittavat myös turistit.