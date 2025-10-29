Perussuomalaiset aikoo kieltää perheenjäsenen palkkaamisen eduskunta-avustajaksi ensi vaalikaudesta alkaen.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoo MTV Uutisille, eduskuntaryhmä siirtyy todennäköisesti viimeistään ensi kauden alussa kokonaan ryhmäkansliamalliin, jossa avustajat ovat eduskuntaryhmän palkkalistoilla, eivätkä suoraan kansanedustajan itsensä valitsemia. Päätöksen tekee viime kädessä eduskuntaryhmä.

Muutos estää käytännössä oman sukulaisen palkkaamisen eduskunta-avustajaksi.

– Kyllä uskon, että näin tulee käymään. Tietenkään se, että on jonkun sukulainen, ei saa olla este tulla palkatuksi eduskuntaryhmään vaikkapa asiantuntijaksi, jos täyttää tehtävän kriteerit, mutta kyseisen kansanedustajan avustajana toimiminen on kyseenalaista normaalien työelämäsääntöjen perusteella, Mäkelä kertoo.

Puolue tiedotti tänään myös, että perheenjäsenten palkkaaminen avustajiksi kielletään ensi kaudesta alkaen lisäämällä eduskuntavaalien ehdokassopimuksiin ehdon, joka estää puolueen listoilta valituksi tulleita kansanedustajia palkkaamasta perheenjäsentään tai läheistään eduskunta-avustajakseen.

– Tulemme jatkossa lisäämään eduskuntavaalien ehdokassopimuksiin kohdan, jossa ehdokas sitoutuu olemaan palkkaamatta läheistään tai perheenjäsentään eduskunta-avustajakseen. Asia on ollut suunnitteilla jo jonkin aikaa, mutta nyt, kun vaalit lähestyvät, aloitamme tämänkin asian valmistelun, kertoo puoluesihteeri Harri Vuorenpää tiedotteessa.

Tällä viikolla uutisoitiin, että muun muassa Kaisa Juuso (ps.) on palkannut eduskunta-avustajakseen oman poikansa.

Mäkelän mukaan Juuson toiminta ei ole muutoksen syynä, vaan ryhmäkansliamalliin siirtyminen on aloitettu jo aiemmin, ja osa ryhmästä on jo siihen siirtynyt.

Ryhmäkansliamalli on käytössä myös muilla eduskuntaryhmillä osittain tai kokonaan.

Keskustan Ovaska kieltäisi sukulaisten palkkaamisen

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska vaati tänään tiedotteessaan eduskuntaa ja eduskuntaryhmiä päivittämään ohjeistuksensa niin, että perheenjäsenten palkkaaminen estettäisiin.

– Eduskunnan jäsenet eivät saa omalla toiminnallaan olla edistämässä käytäntöä, joka muistuttaa nepotismia, Ovaska ihmettelee tiedotteessaan viitaten muun muassa Juuson toimintaan.

– On hieman huvittavaa, miten perussuomalaiset sanovat vastustavansa kaiken maailman hillotolppia, joita ovat samaan aikaan itse pystyttämässä, Ovaska toteaa.

Mäkelän mukaan nykyisessä mallissa eduskuntaryhmä ei voi muutoin kuin ohjeistamalla puuttua siihen, kenet kansanedustaja valitsee avustajakseen, sillä työsuhde on avustajan ja eduskunnan kanslia välinen.

– Kansanedustaja on siinä mielessä itsenäisessä asemassa, että hänellä tulisi olla harkintakykyä asian itse määrittelemiseen. En lähtisi ryhmänä voimakkaasti puuttumaan, koska on varsin todennäköistä, että kaikki siirtyvät jossain vaiheessa ryhmäkansliamalliin.

Mäkelä ei halua ottaa kantaa siihen, pettikö Juuson harkintakyky.

– En lähde ottamaan siihen kantaa. Tässä nykyisessä mallissa kyseessä on edustajan oma päätös, ja hän siitä itse vastaa.

Ryhmäkansliamalli käytössä laajasti

Eduskunta maksaa eduskuntaryhmille edustajakohtaisen summan avustajien palkkaamiseen.

Ryhmäkansliamallissa rahapotti voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että ryhmä palkkaa vähemmän avustajia, ja he avustavat samanaikaisesti useampaa kansanedustajaa.

– Avustajan palkka on aika matala, ja siksi tehtävään ei kovin helposti saa kovia asiantuntijoita palkattua, ja se mikä rajaa avustajan roolia perinteiseksi avustajaksi. Ryhmäkansliamallissa voi käyttää harkintaa, ja esimerkiksi palkata vähemmän henkilöitä isommalla palkalla, Mäkelä kertoo.

Juttua päivitetty kello 14.58: Lisätty tieto perussuomalaisten päätöksestä lisätä eduskuntavaalien ehdokassopimuksiin ehto, joka estää puolueen listoilta valituksi tulleita kansanedustajia palkkaamasta perheenjäsentään tai läheistään eduskunta-avustajakseen.