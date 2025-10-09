Oppositio haastaa hallitusta tänään eduskunnan kyselytunnilla.

Kyselytunnilla opposition kansanedustajat pääsevät kysymään hallituksen ministereiltä ajankohtaisista asioista. Eduskunnan kyselytunti järjestetään joka torstai kello 16 alkaen.

Tällä viikolla eduskunnassa ovat puhuttaneet muun muassa alkoholilain uudistus sekä Oulaskankaan päivystyksen lakkauttaminen, ja lakkauttamista vastustava kansalaisaloite.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei ole paikalla kyselytunnilla, sillä hän on vierailulla Yhdysvalloissa presidentti Alexander Stubbin kanssa. Orpo ja Stubb tapaavat tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin.

Poissa on myös EU:n valtiovarainministerien kokoukseen suuntaava valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.)