Ministeri Hanna Kosonen lupaa MTV:n Uutisextrassa lisäpaikkoja opiskelijoille: Hallitus aikoo panostaa korkeakouluihin ja harrastustoimintaan lisätalousarviossa

Suomen taloudellinen tilanne on erittäin haastava tällä hetkellä, mutta elvytykseen on löydettävä rahaa korostaa Kosonen.

– Meillä on selvää koronan ajanjakson jälkeen, että meidän on elvytettävä Suomen taloutta ja siihen kuuluu, että nuoria pitää kouluttaa. Nyt on hyvä hetki opiskella, koska töitä ei ole. Sitten kun kasvu lähtee käyntiin, meillä on osaajia tarjolla työelämään.