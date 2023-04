Akavan puheenjohtajan kotimaiset lääkkeet työvoimapulaan: Roima lisäys korkeakoulujen aloituspaikkoihin

Akavalla on vastauksia valmiina hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok.) koulutusta ja työvoimapulaa koskeviin kysymyksiin. Työperäisen maahanmuuton lisäksi työvoimapulaa voidaan helpottaa myös kotimaisin keinoin.

Löfgrenin mukaan aloituspaikkoja tarvitaan roimasti lisää, jos tavoitteena on, että vähintään puolet nuorista ikäluokista suorittaa korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä.

– Nythän niitä on lisätty 12 000 ja varmaan tarvittaisiin 15 000 lisää, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin.

Ainakin vaalikamppailun aikana puolueet lupasivat, että koulutuksesta ei leikata. Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan koulutus on nyt erityissuojeluksessa.

– Kyllä me nähdään Akavassa tärkeänä, että painotetaanko me näitä aloituspaikkoja Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle, jossa meillä on eniten väestöä, Löfgren sanoo.