MTV Uutisten tiedot: Hallitus antaa taas poikkeuksellisen suuren lisätalousarvion – miljardeja elvytykseen

MTV Uutisten tietojen mukaan ennakkoon käydyt neuvottelut ovat olleet vaikeat, mutta suurimmat erimielisyydet on saatu sovittua. Hallituspuolueiden välillä on hiertoa nopeasti heikkenevän talouden sekä hallitusohjelman tavoitteiden ja kirjausten välillä.

Ikäihmisten kuntoutukseen rahaa

MTV Uutisten tietojen mukaan kunnille on myös tulossa rahaa ikäihmisten kuntoutukseen. Koronan takia yli 70-vuotiaat on kehotettu jäämään kotiin, ja tämän takia monen ikäihmisen kunto on heikentynyt.