Itäraja on kiinni, mutta Suomi rahoittaa edelleen Venäjän taloutta – "Viikoittain havaintoja pakotteiden kiertämisestä"

Suomi ja Venäjä käyvät edelleen kauppaa, vaikka itäraja on kiinni. Osa kaupasta on laillista, osa tehdään Venäjä-pakotteita kiertäen.

– Se on tietysti yrityksistä kiinni, mitä kautta he lähtevät tuotteita viemään nyt, kun itäraja on kiinni. Voisi ajatella, että Baltian maihin kohdistuu nyt logistista painetta. Ja jos tuotteet kohdistuvat sotilaalliseen loppukäyttöön, se on tietysti huono asia, sanoo ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikössä työskentelevä lähetystöneuvos Pia Sarivaara.