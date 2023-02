Kazakstanista tuli yhtäkkiä Suomelle merkittävä vientimaa – Tulli epäilee pakotteiden kiertämistä

Keski-Aasiaan suuntautuvan ulkomaankaupan kasvu on osunut samalle jaksolle, jonka aikana vienti Venäjälle on tippunut roimasti EU:n asettamien pakotteiden vuoksi.

Valvonnassa on silti tullut esiin runsaasti aikaisempaa enemmän tapauksia, jossa pakotteita yritetään kiertää. Osa EU:n Venäjä-pakotteista on ollut voimassa jo vuodesta 2014 alkaen.

Pakotteita kierretään väärillä asiakirjoilla

– Kaikista tyypillisintä on esittää Suomen Tullille, että tavara on menossa Venäjän halki johonkin Keski-Aasian maahan. Ja sitten todellisuudessa esitetäänkin rajan toisella puolella Venäjän tullille vientipaperit, jotka on tarkoitettu siihen, että tavarat jäävät Venäjälle. Muita tapoja on esimerkiksi piilotella kuljetettavan tavaran todellista luonnetta, Rakshit sanoo.