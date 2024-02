USA:n pakotelistalle joutunut suomalaisyritys lopettaa kaupan Venäjälle – "Miksi julkisesti lynkataan laillisesti toimivia yrityksiä?"

HD-Parts joutui viime perjantaina Yhdysvaltain Venäjä-pakotelistalle. Maan valtiovarainministeriön mukaan suomalaisyritys on toimittanut Venäjälle tuhansia lähetyksiä kuorma-autojen varaosia vuoden 2022 jälkeen. Yhtiön viestissä ei mainita kirjoittajaa, vaan sähköposti on lähetetty ainoastaan HD-Parts Oy:n nimissä. Viestin mukaan yhtiön myymät varaosat ovat pakotteista vapaita Tullin ja ulkoministeriön hyväksymiä varaosia. Yhtiön mukaan kuorma-auton varaosia ei esimerkiksi edelleenkään lisätty EU:n pakotteiden piiriin unionin 13. Venäjä-pakotepaketissa viime viikolla. – Olemme pitkään ihmetelleet, minkä takia myymämme kuorma-autojen varaosat ovat edelleen sallittuja, vaikka niin monet merkityksettömät tavarat ovat kiellettyjä, yhtiön sähköpostiviestissä kerrotaan. – Miksi tähän ei saada pakotteita aikaiseksi, vaan päädytään julkisesti lynkkaamaan laillisesti toimivia yrityksiä? Yhtiö kuitenkin sanoo, että joutuminen Yhdysvaltain pakotelistalle oli järkytys, joka sai arvioimaan toimintaa uudelleen. Päätös lopettaa kaupankäynti Venäjälle tehtiin yhtiön mukaan viikonlopun aikana. HD-Partsin joutumisesta Yhdysvaltain Venäjä-pakotelistalle kertoi perjantaina tuoreeltaan Yle.

"Myyntimme ei ole vaikuttanut Venäjän sotalogistiikkaan"

HD-Parts kertoo viestissään myyneensä Venäjälle pakotteista vapaita tavaroita, vaikka yhtiö on "täysin heidän aloittamaansa hyökkäyssotaa vastaan".



Tämä johtuu yhtiön mukaan siitä, että muut vaihtoehdot kuin myynnin jatkaminen olisivat olleet "pelkkää hyvesignalointia". Myynnin lopettaminen olisi ollut haitallista vain yhtiölle itselleen, henkilökunnalle ja Suomelle ilman, että sillä olisi ollut vaikutusta Venäjän hallintoon, HD-Parts sanoo.



– Teetämme tuotteemme valtaosin Kaukoidässä, tuomme ne Eurooppaan ja myymme ne Suomen kautta. Venäläiset voivat ostaa itse kaikki myymämme osat Kiinasta tai Turkista, kuten myös ne tavarat, jotka ovat pakotteiden alla ja joita emme myy, viestissä perustellaan.



– Näin ollen meidän myynneillämme ei ole merkityksellistä vaikutusta Venäjän sotalogistiikkaan tai talouteen. Olemme sodan aikana myyneet vain samoille asiakkaille kuin jo vuosikausia ennen sotaa.



HD-Parts teki vuonna 2022 noin 8,8 miljoonan euron liikevaihdon. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta reilut 57 prosenttia. Yhtiön tilikauden tulos oli noin 2,1 miljoonaa. Tulos lähes tuplaantui vuodesta 2021.



Yhtiö on rekisteröity Vantaalle, ja se on perustettu vuonna 1977.