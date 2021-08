Miltä perussuomalaiset näyttää Halla-ahon lähdön jälkeen? "Kysymys Afganistanista puolueelle erittäin kiusallinen"

Purra totesi heti kättelyssä, että perussuomalaisten tavoitteena on nolla turvapaikanhakijaa.

Viiden jälkeen -studiossa vieraillut MTV Uutisten politiikantoimittaja Vesa Kallionpää sanoo, että perussuomalaisille Afganistanin tilanne on epätoivottava.

– Tämä on perussuomalaisille erittäin kiusallinen kysymys, koska he vastustavat turvapaikan myöntämistä ylipäätään, mutta tässä tapauksessa Suomen kansa on ehkä sitä mieltä, että Suomea auttaneita pitää auttaa, Kallionpää sanoo.