Miltä näyttää EU:n, Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyö Trumpin jälkeisenä aikana? Suurlähettiläs MTV:lle: Nyt on aika murtaa jäätä

Suomella on ainakin vertauskuvallisesti näköalapaikka Yhdysvaltain politiikan ytimeen.

Nimittäin lukuisten eri maiden edustustojen alueella Washingtonin Embassy Row’lla, Suomen 1994 valmistunutta suurlähetystöä vastapäätä on laivaston observatorio. Sen alueella on myös varapresidentin virka-asunto.

Talo on tätä kirjoittaessa pienen päivitysremontin alla, mutta kun Kamala Harris sinne muuttaa, hänen autoletkansa tuskin jää huomaamatta.

Yhdysvaltain hyvin suuri laivasto seilaa lähes kaikilla merillä. Yhä tärkeämmäksi käyvällä, ympäristöllisesti herkällä arktisella alueella se kuitenkin on resursseihinsa nähden kääpiön asemassa, ainakin pinnalla kulkevissa aluksissa.

Suomalaisilla osuus Yhdysvaltain tulevissa jäänmurtajissa

Jäänmurtajatilanne on surkea. Yhden lähteen mukaan niitä on Yhdysvaltain rannikkovartiostolla yksi, toisen mukaan kaksi kappaletta. Venäjän jäänmurtajia on kymmeniä, ja Kiinan telakoillakin käy tohina.