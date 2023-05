Lipponen MTV:n haastattelussa: "Venäjä on menossa niin alas, että hirvittää"

– Se oli Yhdysvaltain vastuulla ensisijaisesti. Tämähän on täysi farssi, pitää kysyä, että mikäs tällainen Nato on, johon ei kelpaa oleellinen vahvistus pohjoisesta.

Lipponen kysyy Saksan roolin perään

Pääministerinä 1995-2003 toiminut Lipponen ihmettelee, miksi ainakin Nato-Suomen Itämeri-keskustelussa on unohdettu EU:n keskeisin maa, joka on myös Itämeren valtio.

– (Jossain vaiheessa) jonkinlaiseen yhteistyöhön pitäisi päästä. Sellaiseen, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Mutta nyt ei näytä hyvältä. Päinvastoin, Venäjä on menossa niin alas, että hirvittää, miten Venäjän käy. Kun katsoo demografista kehitystä, se on katastrofaalisen näköistä.

"En halua kommentoida Schröderiä"

Presidentin ja pääministerin valtasuhteet tarkasteluun

– Ei ole mennyt aivan täysin hyvin. Se on valitettavasti niin, että kuka tahansa presidentiksi valitaan, niin hän pyrkii reviiriään laajentamaan. Sehän on aivan inhimillistä. Mutta tämä ei ole kestävää, kun ajatellaan edessä olevia haasteita Euroopassa ja maailmalla. Kaikki muuttuu yhä vaikeammaksi, ja silloin yhteistoiminta on ainoa vaihtoehto.

– Siellä (puolueessa) on ihmisiä, jotka osaavat EU-asioita. Mikä kokoomusta vaivaa, mikä on Elina Valtosen ja Alexander Stubbin rooli? Kyllä heillä on osaajia, mutta puolue on täysin toimintakyvytön, Lipponen sanoo.