Milloin Venäjän kansa saa tietää totuuden hyökkäyksestä Ukrainaan? – "Ikuisesti näin isoja asioita ei voi pimittää"

Totuutta sodasta Ukrainassa on pimitetty Venäjällä ja valtion median viesti kansalaisille on se, että kyseessä ei edes ole sota. Suomalaistutkija uskoo, ettei yhteyksiä voida täysin sulkea ja tiedon on mahdollista kulkea esimerkiksi rajan toisella puolella asuvien venäläisten kautta.