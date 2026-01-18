Suomalaiset innostuivat toden teolla perinteisten pizzapohjien haastajasta.

K-ryhmä julkaisi tammikuussa perinteisen ruokailmiökatsauksensa. Siinä kartoitetaan ajankohtaisia ruokaan liittyviä ilmiöita ja trendejä muun muassa kauppaketjun myyntidataa hyödyntäen.

Pinsareseptien haku kasvoi 665 prosenttia

Yksi vuoden 2025 suurimmista ruokailmiöistä oli pizzapohjaa muistuttava pinsa.

– Pinsareseptien haku kasvoi aivan rakettimaisesti, K-ryhmän tilaisuudessa kerrottiin keskiviikkona.

Kauppaketjun data paljastaa, että pinsareseptihaut kasvoivat 665 prosenttia syyskuun 2024 ja syyskuun 2025 välillä. Myös pinsapohjien myynnissä on havaittu selkeää kasvua.

Pinsoja myydään nykyään sekä tuoreina että pakasteina. Myös S-ryhmä on aiemmin kertonut pinsojen suuresta suosiosta.

Pinsan ja pizzan ero

Pinsan salaisuus piilee pitkässä kohotusajassa ja helposti sulavassa, rapeassa pohjassa, johon käytetään vehnä- ja riisijauhoja, usein myös soijajauhoja. Pinsa on muodoltaan soikea ja litteä.

Koostumuksensa vuoksi pinsa on tyypillisesti perinteistä pizzaa kevyempi ja sisältää vähemmän gluteenia. Sanotaan, että pinsa ei tämän vuoksi turvota tai täytä vatsaa samaan tapaan kuin pizza. Valmiiden pinsapohjien ainesosaluettelo kannattaa kuitenkin tutkia tarkkaan, sillä osa sisältää pääosin vehnää.

Pinsaa kuvaillaan usein myös italialaisen focaccian ja pizzan sekoitukseksi. Pinsan voi kuitenkin täyttää pizzan tapaan.

