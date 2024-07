Milloin talouden käänne alkaa näkyä tavalliselle kuluttajalle? – Näin asiantuntija arvioi

– Kyllä taloudessa on erilaisia tunnusmerkkejä, jotka viittaisivat siihen, että suhdannekäänne on vihdoin tulossa. Nousu on hieman viipynyt ja kuoppa syventynyt, mutta nyt näyttää jo lupaavalta, Maliranta sanoo.

Kilpailukyky kohtuullisella tasolla

– Työmarkkinoilla on kasautunut aika paljon paineita. Täytyy muistaa, että palkkakehitys on viimeiset kymmenen vuotta ollut kovin maltillista. Meidän kustannuskilpailukyky on nyt kohtuullisella tasolla. Tilanne on muutenkin konfliktoitunut ja odotan, että palkkaneuvottelut tulevat olemaan hankalia.