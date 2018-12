Pääekonomistit maalaavat synkkää kuvaa ensi vuoden taloudesta Suomessa: "Vientinäkymät ovat heikot, koneinvestoinneissa käänne"

"Jonkinlainen kasvu jatkuu"

– Kohtuullisen hyvä luku. Ainakaan lokakuussa kasvu ei ole hyytynyt sen ihmeellisemmin. Kolmannen neljänneksen bruttokansantuoteluvuista saattoi olla hyvällä syyllä vähän huolissaan, kun näytti siltä, että kysyntä on hyytynyt ja varastot kasvaneet. Tämä tukisi kuvaa, että jonkinlainen kasvu taloudessa jatkuu, Kuoppamäki sanoi.

Kuoppamäen mukaan on kuitenkin ensi vuoden osalta nähtävissä huolettavia signaaleita.

– Kansainvälisen talouden kasvu näyttää hieman vaatimattomammalta. Euroalueella kasvu on hidastunut. On syytä olettaa, ettei kansainvälisen talouden veto ei ole niin voimakas, jolloin viennin kasvu saattaa jäädä heikommaksi.

Myös yritysten osalta on merkkejä, että niiden investointihalut ovat vähenemässä.

– Kotitalouksilla menee ihan mukavasti. Töitä on ja palkat nousevat.

"Nyt on vielä kaikki hyvin, mutta ei ole enää ensi vuonna"



Nordean pääekonomisti Aki Kangasharjun mielestä tuotannon suhdannekuvaajaa ei pidä tuijottaa liian tarkkaan, koska kyseessä on vain yksi kuukausi.

– Jonkinlaisen indikaattorin antaa vuoden takaiseen kuukauteen vertaaminen. Se on samalla pelikentällä kuin bruttokansantuotteen kasvu on ollut edellisellä neljänneksellä. Tämä indikoi, että talouskasvu on tänä vuonna vähän vaille kolmea prosenttia.