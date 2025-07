EU taipumassa Trumpin tulleille – heikko sopimus parempi kuin ei sopimusta ollenkaan

Diplomaattilähteiden mukaan on todennäköistä, että joitakin tulleja jää voimaan.

EU-johtajat näyttävät olevan taipumassa sen kannalle, että välttäväkin diili Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa on parempi kuin ei sopimusta ollenkaan.

Trumpin asettaman "tullipaussin" on määrä päättyä heinäkuun 9. päivä. Trump on laittanut siihen asti suurimman osan tulleista tauolle, mutta jos sopua ei saada aikaan, Trump on uhannut lätkäistä EU:lle jopa 50 prosentin tullit.

EU käykin nyt kiivaita neuvotteluita kulisseissa saadakseen ratkaisun Yhdysvaltojen kanssa. EU:n kauppakomissaari Maros Sefcovic on parhaillaan Yhdysvalloissa käymässä asiasta viime hetken neuvotteluita.

Diplomaattilähteet ovat arvioineet olevan todennäköistä, että tulleista ei päästä kokonaan eroon, vaan Yhdysvaltojen kanssa ovat jäämässä voimaan kymmenen prosentin tasatullit. Tämä olisi linjassa myös Yhdysvaltojen Britannian kanssa solmiman kauppasopimuksen kanssa.

Huolena kuitenkin on, että osa Trumpin asettamista sektoritulleista jäisi voimaan. Uutistoimisto Bloombergin mukaan EU yrittääkin nyt neuvotella poikkeuksia, joilla voitaisiin alentaa Yhdysvaltojen EU:lle asettamia 25 prosentin autotulleja ja 50 prosentin tulleja teräkselle ja alumiinille.

"Emme pyydä hattu kourassa armoa"

EU-johtajien viime viikon huippukokouksessa myös EU-maiden johtajat ilmaisivat tukensa sille, että kauppasodan nopea päättäminen on parempi kuin sen jatkuminen.

Esimerkiksi isot jäsenmaat Saksa ja Ranska ilmaisivat toiveensa kauppasodan nopeasta päättämisestä.

– EU:n on tähdättävä yksinkertaiseen ja nopeaan sopimukseen, linjasi Saksan liittokansleri Friedrich Merz.

Ranska ei kuitenkaan ole valmis sopuun hinnalla millä hyvänsä. Maan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että jos Yhdysvallat pitää voimassa kymmenen prosentin tullit, on EU:n asetettava vastaavia tulleja Yhdysvalloista tuotaville tuotteille.

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) totesi viime viikolla, että kauppasodan pitkittyminen aiheuttaa haittaa Suomen taloudelle.

– Kun Suomessa kysytään yrityksiltä investointinäkymistä ja ylipäänsä näkymistä, niin ylivoimaisesti suurin jarruttava tekijä on kauppasodan uhka. Eli jos tämä pitkittyy, niin on selvää, että se haittaa meidän talouden kasvua, Orpo sanoi.

Myös Orpo myönsi, että nollatullilinjaan tuskin päästään.

– Yhdysvaltojen halu kerätä tulleja on ilmeinen, hän sanoi.

Hän kuitenkin huomautti, että EU:n 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinoille pääsy on myös Yhdysvalloille "jättimäisen kokoinen asia".

– Meidän pitää ymmärtää sen arvo ja neuvotella sen mukaisesti, että meillä on siinä annettavaa. Emme ole hattu kourassa pyytämässä Yhdysvalloilta armoa, vaan me olemme arvokas kumppani.

Jopa 95 miljardin vastatoimia

Komission ykköstavoite on ollut neuvotella sopimus Trumpin kanssa. Komissio on kuitenkin valmistellut myös vastatoimia Trumpin tulleille.

EU:ssa oli jo sovittu yli 20 miljardin euron tulleista, joiden voimaantulo peruttiin tullipaussin myötä. Ne voidaan ottaa kuitenkin tarvittaessa uudelleen käyttöön.

Lisäksi komissio on valmistellut 95 miljardin euron arvoisia vastatulleja yhdysvaltalaisille tuotteille, jos neuvotteluratkaisua ei saavuteta.

Tällä listalla on muun muassa lentokoneita, auton osia ja suuria määriä maataloustuotteita. Lista ei ole lopullinen vaan siitä keskustellaan jäsenmaiden kanssa, joten sisältö voi muuttua.

EU-suurlähettiläiden on tarkoitus keskustella komissaari Sefcovicin matkan tuloksista alustavasti perjantaina.