Milloin oman sähköpotkulaudan hankinta kannattaa? Suosio on kasvussa – hinnat kuitenkin laskeneet

Sähköpotkulautojen suosio Hintaoppaassa on noussut 56 prosenttia, kun verrataan 1.5.–6.6. välistä aikaa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lautojen hinnat ovat tulleet alaspäin, ja joidenkin suosittujen mallien hinnat jopa puolittuneet lähtöhinnoista. Kymmenen suosituimman mallin hinnat ovat keskimäärin laskeneet noin 25 prosenttia lanseeraushintoihin verrattuna.

– Sähköpotkulaudat on suosittu kategoria Hintaoppaan sivuilla ja pitkään ykkössijaa pitänyt Xiaomi MiJia M365 on noussut koko palvelun neljänneksi suosituimmaksi tuotteeksi sekä loppuunmyyty lähes kaikista verkkokaupoista. Vaikka markkinoilla on useampia brändejä, noin 70 prosenttia hauista kohdistuu Xiaomin malleihin, kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.