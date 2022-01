Milloin hakeutua koronatestiin? Näin käytännöt vaihtelevat ympäri Suomea

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on ollut hyvin avoimesti toisella linjalla. HUSin mukaan testiin ei tarvitse hakeutua, jos on lieviä oireita, saa kotitestistä positiivisen tai edes jos on altistunut.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomessa linja on hitusen tiukempi, joskin ainakin sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan hieman epäselvä. Pääohjeena on, että oireisen tulisi tehdä oirearvio www.omaolo.fi -sivustolla, joka antaa jatko-ohjeet.

– On paljon ihmisiä, joita ei nyt edes ohjeisteta testiin, vaan pysymään kotona oireiden ollessa lieviä ja mahdollisesti tekemään kotitestin. Tämä siis tarkoittaa, että tautia on enemmän kuin mitä lukumme osoittavat, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa 28.12.2021.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

THL:n kanta

– Jos tauti on lievä ja pärjäilee kotona ja joku toinen testin on saanut ja on todennäköistä, että tauti on koronaa. Hirveän suurta syytä lääketieteellisesti ei ole testiin hakeutua. Kotitestin voi tehdä, Salminen ohjeisti.