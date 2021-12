Milloin koronaan voidaan suhtautua kuin flunssaan? Avainasemassa yksi asia

Omikron on ensitietojen mukaan todettu vievän deltaa harvemmin sairaalaan. Onko siis nyt aika alkaa käsitellä koronaa tautina muiden joukossa?

– Se on asia, joka vaatii laajempaa yhteiskunnallista pohdintaa, sanoo THL:n Mika Salminen.

– Kun tauti meidän keskuudessamme on, eikä ole näkyvissä keinoa, millä se pois saataisiin. Miten tämän kanssa pitäisi pystyä elämään niin kuin muidenkin tautien kanssa, hän pohtii.

– Rajoitukset ovat tarpeellisia. Emme oikeasti vielä tiedä, mikä omikronin vaikutus on sairaalahoidon kuormittumiselle. Joulun ajan pärjättiin kohtuullisen hyvin, mutta emme vielä tiedä. Rajoituksia on vasta otettu käyttöön laajasti ja lähimmät 2–3 viikkoa kertovat, mikä on tilanne.