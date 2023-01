Suomalaistutkimus: Varhaislapsuuden kodin kosteusvaurio voi aiheuttaa lapselle pysyvän astman

Elinympäristön vaikutus lasten astman ja allergisten sairauksien kehittymisessä

Tammikuussa julkaistu tutkimus on osa LUKAS-syntymäkohorttiaineistoa eli tutkimusyksikkönä on käytetty tiettynä ajanjaksona syntyneitä. Kyseisessä tutkimuksessa seurattiin vuosina 2002–2005 syntyneitä suomalaislapsia syntymästä kuuden vuoden ikään saakka.

– Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty kosteusvaurioiden yhteyttä astman eri alatyyppeihin. Astmalla on monia alatyyppejä, joilla on osin erilaiset riskitekijät. Näiden riskitekijöiden ymmärtäminen on oleellista astman ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, THL:n tutkimusprofessori Juha Pekkanen toteaa tiedotteessa.