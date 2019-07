Astma puhkeaa miehillä yleensä jo lapsuudessa, naisilla vasta keski-iässä – myös tietyt ammatit lisäävät astmariskiä

Koska aikuisikä on lapsuutta pidempi, suurimmalla osalla kaikista astmaatikoista sairaus puhkeaa kuitenkin vasta aikuisiällä.

Koskelan mukaan astman merkittävin riskitekijä on sukutausta. Jos henkilön vanhemmilla tai sisaruksilla on astmaa, todennäköisyys astman puhkeamiseen on moninkertaisesti suurempi kuin jos suvussa sitä ei olisi.