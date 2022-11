Näyttelijä Rebel Wilson on saanut ensimmäisen tyttölapsensa sijaissynnyttäjän avulla viime viikolla. Wilson kertoi asiasta 7. marraskuuta.

– Ylpeänä ilmoitan, että ensimmäinen lapseni, Royce Lillian, syntyi viime viikolla sijaissynnyttäjän avulla. En voi edes kuvailla sitä rakkautta, jota tunnen häntä kohtaan, hän on kaunis ihme! Olen ikuisesti kiitollinen kaikille, jotka ovat olleet mukana, (tiedätte, keitä olette), tätä on valmisteltu vuosia, Wilson kirjoitti englanniksi Instagramissa.

View this post on Instagram

– Mutta erityisesti halusin kiittää upeaa sijaissynnyttäjääni, joka kantoi häntä ja synnytti hänet niin armolla ja huolella. Kiitos, että autat minua perustamaan oman perheen, se on upea lahja. PARAS lahja! Olen valmis antamaan pienelle Roycielle kaiken kuviteltavissa olevan rakkauden. Opin nopeasti. Paljon kunnioitusta kaikkia äitejä kohtaan! Olen ylpeänä kerhossanne, Wilson kirjoitti.

View this post on Instagram

–Se on erittäin vakava suhde ja he ovat erittäin onnellisia yhdessä. Rebelin ystäville on ollut hienoa nähdä hänet näin turvassa jonkun kanssa, sisäpiiriläinen kertoi tuolloin Peoplelle.