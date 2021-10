Millaisia salasanoja käytät? Yksi kriteeri erikoismerkkejä tärkeämpi – "Voi olla hyvinkin simppeli"

– Lyhyet merkkijonot ovat luonnollisesti helpompia muistaa ja nopeampia kirjoittaa kuin pitkät. Lyhyt salasana on kuitenkin erittäin helppo murtaa nykyaikaisilla menetelmillä. Salasanan tulisikin olla ehdottomasti yli 12 merkkiä pitkä. Mitä pidempi, sen vaikeammin se on murrettavissa, Pekonen kertoo tiedotteessa.

Pekosen mukaan tänä päivänä hyvä salasana onkin salalause, jonka murtaminen on nykyaikaisillakin menetelmillä vaikeampaa kuin lyhyempi erikoismerkeistä koostuva ja monimutkaiselta näyttävä salasana.

Älä käytä samaa salasanaa kahdesti

– Mikäli käytetään liian paljon toisiaan muistuttavia salasanoja, niiden logiikka voi paljastua hyökkääjälle useamman murron jälkeen hyvinkin helposti. Siksi on tärkeää, että eri palveluissa on aina täysin erilainen salalause. Lisäksi on suositeltavaa harkita myös eri käyttäjätunnuksen käyttöä sellaisissa palveluissa, jotka eivät ole tuttuja, Pekonen huomauttaa tiedotteessa.